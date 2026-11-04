Daewoo International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daewoo International stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2244,73 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daewoo International ein EPS von 1196,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 9 026,80 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8 248,27 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at