Daewoo International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daewoo International hat am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1355,14 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daewoo International 527,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Daewoo International im vergangenen Quartal 9 623,20 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daewoo International 8 144,10 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at