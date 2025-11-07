Daewoo Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Securities hat am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 479,22 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 498,61 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6 672,43 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 466,21 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at