Daewoo Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daewoo Securities hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2694,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 688,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Daewoo Securities im vergangenen Quartal 21 631,40 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1007,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daewoo Securities 1 953,95 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at