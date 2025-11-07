Daewoo Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Securities veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 479,22 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 490,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6 672,43 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daewoo Securities 2 466,21 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at