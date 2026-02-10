Daewoo Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Securities präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 838,99 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 453,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8 863,99 Milliarden KRW gegenüber 2 062,02 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 831,64 KRW sowie einen Umsatz von 879,44 Milliarden KRW prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2261,70 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1545,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 29 283,94 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8 423,97 Milliarden KRW umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2300,64 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3 546,09 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at