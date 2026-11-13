Daewoo Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daewoo Securities äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Daewoo Securities vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 587,90 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 580,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Daewoo Securities mit einem Umsatz von insgesamt 7 500,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 075,68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 261,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at