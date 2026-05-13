Daewoo Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daewoo Securities präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1407,29 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 441,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14 428,70 Milliarden KRW – ein Plus von 643,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daewoo Securities 1 939,98 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1435,24 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1 904,48 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at