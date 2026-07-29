Daewoo Shipbuilding Marine Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daewoo Shipbuilding Marine Engineering die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2260,34 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering 465,00 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 5 443,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering 3 375,68 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at