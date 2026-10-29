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29.10.2026 06:31:29
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Daewoo Shipbuilding Marine Engineering im vergangenen Quartal 2,41 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering 2,20 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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