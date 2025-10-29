|
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1,27 USD gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,18 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,02 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
