Daewoo Shipbuilding Marine Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daewoo Shipbuilding Marine Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at