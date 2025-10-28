|
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 879,20 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -263,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Daewoo Shipbuilding Marine Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 3 023,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 745,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,14 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 617,24 KRW sowie einen Umsatz von 3 220,79 Milliarden KRW belaufen.
