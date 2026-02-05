|
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 2,23 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,39 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,42 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 8,94 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering 8,19 Milliarden USD umgesetzt.
