05.02.2026 06:31:28

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1816,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1873,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,22 Prozent zurück. Hier wurden 3 227,84 Milliarden KRW gegenüber 3 405,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1759,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 3 371,54 Milliarden KRW prognostiziert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3827,18 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering ein EPS von 1648,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12 688,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11 158,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3200,75 KRW und einen Umsatz von 12 837,82 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen