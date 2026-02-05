Daewoo Shipbuilding Marine Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1816,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1873,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,22 Prozent zurück. Hier wurden 3 227,84 Milliarden KRW gegenüber 3 405,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1759,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 3 371,54 Milliarden KRW prognostiziert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3827,18 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Daewoo Shipbuilding Marine Engineering ein EPS von 1648,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12 688,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11 158,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3200,75 KRW und einen Umsatz von 12 837,82 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at