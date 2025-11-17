Daewoong gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daewoong hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Daewoong hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 981,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1088,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 542,18 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daewoong einen Umsatz von 515,87 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at