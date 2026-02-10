Daewoong gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daewoong hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2015,65 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -676,000 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Daewoong mit einem Umsatz von insgesamt 516,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 503,89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3824,66 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1416,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Daewoong im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 068,63 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 1 936,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at