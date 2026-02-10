|
10.02.2026 06:31:29
Daewoong Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daewoong Pharmaceutical hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 7394,75 KRW gegenüber -1115,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 397,12 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 367,88 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,54 KRW, nach 2150,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Daewoong Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 570,89 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 422,68 Milliarden KRW im Vorjahr.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 13845,16 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1 505,28 Milliarden KRW gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.