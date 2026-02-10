10.02.2026 06:31:29

Daewoong Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daewoong Pharmaceutical hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 7394,75 KRW gegenüber -1115,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 397,12 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 367,88 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,54 KRW, nach 2150,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Daewoong Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 570,89 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 422,68 Milliarden KRW im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 13845,16 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1 505,28 Milliarden KRW gerechnet.

