Daewoong Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daewoong Pharmaceutical hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Daewoong Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1718,89 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3281,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 448,46 Milliarden KRW – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daewoong Pharmaceutical 405,45 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at