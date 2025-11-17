Daewoong Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daewoong Pharmaceutical lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4030,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2458,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 411,83 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 358,47 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at