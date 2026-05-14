|
14.05.2026 06:31:29
Daewoong Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daewoong Pharmaceutical präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2201,86 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1903,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,49 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 377,80 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street schließlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. An den US-Börsen ging es am Donnerstag nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.