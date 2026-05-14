Daewoong Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daewoong Pharmaceutical präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2201,86 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1903,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,49 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 377,80 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at