Daewoong Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daewoong Pharmaceutical hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3155,12 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daewoong Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 4030,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 411,83 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 459,42 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at