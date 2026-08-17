Daewoong: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daewoong lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 812,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 951,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent auf 570,82 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 528,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at