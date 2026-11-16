Daewoong stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daewoong gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 760,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 981,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 594,12 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 542,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at