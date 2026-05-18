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18.05.2026 06:31:29
Daewoong zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Daewoong gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 841,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 640,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 481,43 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 492,71 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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