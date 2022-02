DAX: Amazon-Zahlen beflügeln, US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag, kein Handel in China, HV bei ThyssenKrupp - das ist heute wichtig

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem Rückschlag des DAX am Vortag sorgt der Internetriese Amazon am Freitag für wieder etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen fort. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,40 Prozent höher auf 15.430 Punkte.Neben Spekulationen über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA sowie womöglich auch bald in Europa bestimmt aktuell die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen – und dabei vor allem die großen US-Techkonzerne. So waren starke Zahlen der Google-Mutter Alphabet und ein enttäuschender Geschäftsausblick des Facebook-Mutterkonzerns Meta in den vergangenen Tagen für ein kräftiges Auf und Ab verantwortlich.Am Donnerstag sorgte nun der weltweit größte Online-Händler Amazon nach US-Börsenschluss mit seinen Resultaten für eine positive Überraschung.Zum Wochenschluss richten sich die Augen nun vor allem auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. So achtet die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik auch stark auf die Job- und Lohnentwicklung in den USA. Auf Unternehmensseite wird mit Spannung die Hauptversammlung von ThyssenKrupp erwartet.Geschockt vom Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta hat die technologielastige Nasdaq -Börse ihre jüngste Erholungsrally schlagartig abgebrochen. Der Index Nasdaq 100 erlitt am Donnerstag den größten prozentualen Tagesverlust seit September 2020. Die Standardwerte an der Wall Street gerieten weniger stark unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 1,45 Prozent auf 35.111,16 Punkte nach. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 fiel um 2,44 Prozent auf 4.477,44 Punkte. Der Nasdaq 100 sackte um 4,22 Prozent auf 14.501,11 Punkte ab.Die Amazon-Zahlen haben auch den Börsen Asiens am Freitag Rückenwind geliefert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte nach einer längeren Feiertagspause zuletzt um mehr als drei Prozent zu. Die Börse in China ist aufgrund eines Feiertags weiter geschlossen.DER AKTIONÄR wird im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.(Mit Material von dpa-AFX)