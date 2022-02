DAX, Dow, SMI: Erste Verkaufssignale

Der Markt ist kurzfristig zwar überverkauft, was den Spielraum nach unten begrenzt - solange die Börsen nicht in einen Panikmodus verfallen. Doch die Auswirkungen der sich zuspitzenden Lage in der Ukraine hinterlassen Spuren im Kursverlauf, die nach einer Pause die Gefahr von Anschlussverkäufen steigern. Von Andreas Büchler