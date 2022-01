DAX: Heftiger Abverkauf - wichtige Marke in Gefahr

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der brutale Abverkauf vor Handelsschluss an den US-Börsen am Donnerstag drückt am Freitag auch den DAX deutlich ins Minus. Knapp 1,5 Prozent verliert der deutsche Leitindex und macht damit den vorsichtigen Erholungsversuch bereits wieder zunichte. Die Zinsangst dürfte auch in der kommenden Woche das bestimmende Thema bleiben.Immer mehr Experten rechnen damit, dass die Fed die Geldpolitik noch stärker straffen wird als bislang erwartet. Entsprechend geraten vor allem die zinssensitiven Werte etwa aus der Tech-Branche unter Druck. Auch aus charttechnischer Sicht spitzt sich die Lage zu. Die wichtige 200-Tage-Linie rückt wieder ins Visier. Sollte diese durchbrochen werden, drohen schnell weitere Verluste. Was Anleger sonst noch wissen müssen und wie Sie sich vor diesem Hintergrund positionieren sollten, erfahren Sie im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR TV.