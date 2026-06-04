Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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04.06.2026 07:03:00
Dax: Hochtief zieht in Leitindex ein, Porsche SE verliert Platz an Baukonzern
Die Börsen sortieren sich neu: Aktien von Hochtief werden erstmals im deutschen Leitindex gehandelt, auch dank des KI-Booms. Dafür rutscht die Porsche SE in den MDax.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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