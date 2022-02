DAX: Starke Vorgaben aus den USA und Asien, Heidelberger Druck, Deutsche Börse und Walt Disney mit Zahlen, BioNTech unter Druck - das ist heute wichtig

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach guten Vorgaben von den US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte in New York am Vortag für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort.Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,73 Prozent höher auf 15.354 Punkte. "Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurück zu locken.Die Anleger an den US-Börsen haben am Dienstag nach den jüngsten Rückschlägen neuen Mut gefasst. Auf einen uneinheitlichen Handelsstart an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq folgten schließlich deutliche Gewinne. Am Markt sprachen Börsianer von einem zunehmenden Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten.Der Leitindex Dow baute seine frühen Gewinne aus und schloss mit plus 1,06 Prozent auf 35.462,78 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Der S&P 500 gewann nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf 0,84 Prozent auf 4.521,54 Punkte. Der Nasdaq 100, der etwas schwächer gestartet war, legte sogar um 1,21 Prozent auf 14.747,03 Punkte zu.Kräftig unter Druck standen hingegen weiter die Impfstoffaktien. BioNTech ging mit einem Minus von 7,6 Prozent aus dem US-Handel, Moderna mit minus 4,3 Prozent. Novavax verlor sogar rund zwölf Prozent. Auch der Pharmakonzern Pfizer stand unter Druck, nachdem der Ausblick etwas schwächer ausfiel als erwartet. Das Papier konnte das Minus bis zum Handelsende aber noch auf 2,8 Prozent reduzieren.Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Mittwoch im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um gut zwei Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann fast ein Prozent hinzu. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von rund einem Prozent.Auf der Terminseite stehen am heutigen Mittwoch erneut einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Siemens Energy (detaillierte Q1-Zahlen), Heidelberger Druck, GlaxoSmithKline, die Deutsche Börse und Walt Disney .DER AKTIONÄR wird im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.(Mit Material von dpa-AFX)