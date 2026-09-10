adidas Aktie

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Langfristige Investition 10.09.2026 10:03:55

DAX 40-Papier adidas-Aktie: Hätte sich ein adidas-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

DAX 40-Papier adidas-Aktie: Hätte sich ein adidas-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die adidas-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem adidas-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das adidas-Papier bei 145,05 EUR. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,689 adidas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,97 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 09.09.2026 auf 146,45 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für adidas eine Börsenbewertung in Höhe von 25,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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