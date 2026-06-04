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Profitable adidas-Investition? 04.06.2026 10:04:00

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen adidas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der adidas-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die adidas-Anteile bei 159,52 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,269 adidas-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 013,04 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 03.06.2026 auf 161,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,30 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 29,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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