adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Lohnende adidas-Investition?
|
29.01.2026 10:03:56
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren eingefahren
Am 29.01.2016 wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,98 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,529 adidas-Papiere. Die gehaltenen adidas-Papiere wären am 28.01.2026 1 521,90 EUR wert, da der Schlussstand 144,55 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,19 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von adidas belief sich zuletzt auf 26,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
