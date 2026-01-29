adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Lohnende adidas-Investition? 29.01.2026 10:03:56

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in adidas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.01.2016 wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,98 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,529 adidas-Papiere. Die gehaltenen adidas-Papiere wären am 28.01.2026 1 521,90 EUR wert, da der Schlussstand 144,55 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,19 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von adidas belief sich zuletzt auf 26,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

