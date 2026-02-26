DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren eingefahren

adidas Aktie
Am 26.02.2016 wurde die adidas-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die adidas-Anteile bei 98,90 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die adidas-Aktie investierten, hätten nun 101,112 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 16 026,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 158,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,26 Prozent.
Der Marktwert von adidas betrug jüngst 28,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
