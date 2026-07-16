adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Anlage unter der Lupe
|
16.07.2026 10:03:23
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das adidas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die adidas-Aktie bei 131,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,602 adidas-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 390,35 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 15.07.2026 auf 182,90 EUR belief. Mit einer Performance von +39,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: testing / Shutterstock.com
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