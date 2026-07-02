DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in adidas-Aktien gewesen.

Am 02.07.2023 wurden adidas-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren adidas-Anteile 177,78 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 56,249 adidas-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 181,12 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 01.07.2026 auf 181,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,81 Prozent.

Der Börsenwert von adidas belief sich jüngst auf 32,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at