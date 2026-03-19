adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Anlage im Blick
|
19.03.2026 10:04:12
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der adidas-Aktie statt. Zum Handelsende stand die adidas-Aktie an diesem Tag bei 281,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hat, hat nun 35,587 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 138,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 912,81 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 50,87 Prozent.
adidas war somit zuletzt am Markt 24,66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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