Vor Jahren in adidas eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 253,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39,471 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 170,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 727,85 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 32,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für adidas eine Börsenbewertung in Höhe von 28,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at