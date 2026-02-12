adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable adidas-Investition? 12.02.2026 10:03:36

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in adidas eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem adidas-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 139,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,718 adidas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,44 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,44 Prozent angezogen.

adidas wurde am Markt mit 27,84 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten