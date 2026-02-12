adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Rentable adidas-Investition?
|
12.02.2026 10:03:36
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem adidas-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 139,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,718 adidas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,44 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,44 Prozent angezogen.
adidas wurde am Markt mit 27,84 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26