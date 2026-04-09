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adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Frühe Anlage 09.04.2026 10:03:27

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in adidas eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.04.2023 wurde die adidas-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren adidas-Anteile 163,80 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 61,050 adidas-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 397,44 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 08.04.2026 auf 137,55 EUR belief. Mit einer Performance von -16,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

adidas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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