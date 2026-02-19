DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Lukrative adidas-Anlage? 19.02.2026 10:03:24

Vor Jahren in adidas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem adidas-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die adidas-Anteile bei 295,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 3,383 adidas-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 531,29 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 18.02.2026 auf 157,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 46,87 Prozent vermindert.

Der Marktwert von adidas betrug jüngst 27,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

