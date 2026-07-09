adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Performance im Blick
|
09.07.2026 10:03:25
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit adidas-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 318,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,314 adidas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 179,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,26 EUR wert. Damit wäre die Investition 43,74 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von adidas betrug jüngst 33,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
|
09.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
09.07.26
|DAX aktuell: DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
08.07.26