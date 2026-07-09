DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen adidas-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit adidas-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 318,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,314 adidas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 179,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,26 EUR wert. Damit wäre die Investition 43,74 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von adidas betrug jüngst 33,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at