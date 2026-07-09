adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
adidas-Performance im Blick 09.07.2026 10:03:25

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen adidas-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit adidas-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 318,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,314 adidas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 179,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,26 EUR wert. Damit wäre die Investition 43,74 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von adidas betrug jüngst 33,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten