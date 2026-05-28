adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Profitable adidas-Investition?
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28.05.2026 10:03:14
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet
Die adidas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 218,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in adidas-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,458 adidas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 165,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,81 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 75,81 EUR, was einer negativen Performance von 24,19 Prozent entspricht.
adidas war somit zuletzt am Markt 28,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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