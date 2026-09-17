DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in adidas-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die adidas-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die adidas-Aktie bei 178,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,593 adidas-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 144,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von adidas belief sich zuletzt auf 23,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at