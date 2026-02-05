adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

adidas-Investition im Blick 05.02.2026 10:03:18

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in adidas eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das adidas-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das adidas-Papier an diesem Tag bei 252,30 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 39,635 adidas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 151,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 022,59 EUR wert. Mit einer Performance von -39,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

adidas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,60 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

