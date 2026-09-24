DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in adidas-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 24.09.2023 wurde das adidas-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,050 adidas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 818,68 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 23.09.2026 auf 144,45 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 11,81 Prozent gleich.

adidas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at