DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren adidas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden adidas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 170,34 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,587 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,03 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 06.05.2026 auf 148,25 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,97 Prozent.

adidas war somit zuletzt am Markt 25,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at