adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Investition im Blick
|
22.10.2026 10:03:22
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden adidas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das adidas-Papier bei 170,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,588 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 160,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 94,56 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,44 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 26,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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