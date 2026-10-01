DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 270,25 EUR wert. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,370 adidas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 145,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,23 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 24,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at