Rentable adidas-Anlage? 05.03.2026 10:03:31

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in adidas gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit adidas-Anteilen statt. Zum Handelsende standen adidas-Anteile an diesem Tag bei 238,00 EUR. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,420 adidas-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen adidas-Anteile wären am 04.03.2026 59,58 EUR wert, da der Schlussstand 141,80 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 40,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 26,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

